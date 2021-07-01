Видео лучших моментов матча Костюк против Севастовой
Костюк: «Во всех аспектах мне чего-то не хватало»
Третья ракетка Украины – о раннем вылете с Wimbledon
20:21
Марта Костюк / Фото - eurosport19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) поделилась эмоциями после поражения от латвийки Анастасии Севастовой (№56 WTA) во втором раунде Wimbledon (6:1, 4:6, 3:6).
«Когда мы играли с ней на прошлой неделе в Истбурне, то я очень плохо стартовала. Из-за дождя не удалось размяться, я не играла 48 часов. В Мадриде на грунте я ей тоже проиграла, но на траве не знала, чего ожидать. С первой тренировки у меня были проблемы на траве, я не могла найти свою игру. Те матчи, которые я выиграла, я искренне пыталась бороться. В силу того, что я так и не почувствовала, как мне играть, мне было трудно. Сегодня же я начала матч правильно, но дальше я не очень хорошо подавала. Оба сета я была в роли догоняющей, где-то поспешила. На приеме я играла лучше, чем в Истбурне, где у меня не было ни одного брейка за весь матч. Здесь же я сделала пять брейков. Честно говоря, какие-то у нас очень ровные матчи получаются, мне немножко не хватило. Думаю, что с опытом и матчами все придет. Во всех аспектах мне чего-то не хватало. К сожалению, опять вернулась моя травма плеча и состояние было все хуже и хуже. Я искренне не знаю, как я отыграла здесь, какими-то магическими способами я его лечила. С самого начала травяного сезона я подавала так, чтобы просто не было больно. А на траве нужно подавать сильно и точно, чего я сделать не смогла. Падение во втором сете? Может быть и будут потом какие-то последствия. В матчах я могу серьезно травмироваться и даже этого не заметить. Сейчас у меня нога болит, но пока я не знаю из-за чего, надеюсь, что я отыграю и в паре, и в миксте, и выйду из этого турнира живой».
Напомним, что на старте Wimbledon Костюк в двух сетах обыграла экс-четвертую ракетку мира.
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