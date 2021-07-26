Цуренко на старте турнира в Белграде уступила норвежке из конца третьей сотни
Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте
Теннисистка отказалась от выступлений на Олимпиаде
Марта Костюк / фото - БТУ
Третья ракетка Украины Марта Костюк залечила свою травму плеча и уже трнируется на корте. Об этом стало известно из Instagram теннисистки.
«Впервые за долгое время. Рада находиться здесь».
Отметим, что 19-летняя киевлянка приняла решение пропустить Олимпийские игры в Токио из-за повреждения.
Недавно Мартаподелилась мыслями о выступлении 6-й ракетки мира Элины Свитолиной в Токио.
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