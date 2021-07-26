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Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте

Теннисистка отказалась от выступлений на Олимпиаде
Теннис WTA
26 июля 21:15
Костюк восстановилась после травмы и вернулась к тренировкам на корте
Марта Костюк / фото - БТУ

Третья ракетка Украины Марта Костюк залечила свою травму плеча и уже трнируется на корте. Об этом стало известно из Instagram теннисистки.

«Впервые за долгое время. Рада находиться здесь».  

Отметим, что 19-летняя киевлянка приняла решение пропустить Олимпийские игры в Токио из-за повреждения.

Недавно Мартаподелилась мыслями о выступлении 6-й ракетки мира Элины Свитолиной в Токио.

Антон Кривенко
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Марта Костюк

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