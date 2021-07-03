Костюк после вылета из «одиночки», разрывает Wimbledon в паре и миксте
Костюк: «Wimbledon вернул мне любовь к теннису»
Киевлянка не смогла преодолеть второй круг
20:47
Марта Костюк / фото - Getty Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк поделилась впечатлениями после завершения своей игры на Wimbledon. Теннисистка сыграла в одиночном разряде, а с микста и парного турнира снялась из-за напряженного графика.
«Спасибо Wimbledon за то, что вернули мне радость и любовь к этому виду спорта. Время подзарядиться и поправиться. Увидимся в следующем году».
19-летняя киевлянка ранее преодолела отметку в 1 миллион призовых.
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