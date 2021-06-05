Костюк: «Я уже не просто «юная талантливая девочка», которую будут обыгрывать вышестоящие в рейтинге соперницы»

Марта Костюк / фото - Jimmy 48

Третья ракетка Украины Марта Костюк прокомментировал успешное выступление на Roland Garros. 18-летняя киевлянка отметила свой опыт, который помог ей преодолеть третий круг Открытого чемпионата Франции.

После окончания встречи уже возле сетки был хороший момент. Варя – одна из самых хороших людей, которых я встречала. Она интроверт и держится от других на дистанции. Помню, как где-то 2 года назад у меня был рейтинг 300, у нее еще ниже, и как мы играли в квалификации 60-ки в Испании, как мы ездили на эти 25-ки, как она сидела все время в наушниках... Мне было очень важно сказать ей, что она невероятный человек и у нее все получится. Иногда со всеми этими соревнованиями ты забываешь, что самое важное – это быть реально достойным человеком. И я очень рада, что мы обе сейчас не на 60-ке выступаем, а в третьем круге Большого Шлема.

Как мне удалось справиться с первой неделей на «мэйджоре»? Был довольно странный ритм, потому после первой игры у меня было два дня отдыха и дальше я играла через день. Каждый раз были разные эмоции, потому что в первой игре я не была фаворитом, как в следующих двух. Я стараюсь найти баланс, чтобы не сильно расслабляться, если я раньше уже обыгрывала этих соперниц, но при этом все равно верить в свои силы, не думать, мол, я не знаю, чего от себя ожидать. Я просто настраивалась на каждый матч и все прошло хорошо. Это в чем-то новый опыт для меня, потому что раньше я приезжала на «Шлемы», занимая то 500, то 130 место в рейтинге. Сейчас же я не просто «юная талантливая девочка», которую будут обыгрывать вышестоящие в рейтинге соперницы. Я уже та теннисистка, которая как раз и должна побеждать. Как для своего возраста, я сыграла довольно много, я многое перенесла за последние пару лет. Я не ощущаю себя ветераном, но новичком тоже себя не чувствую. Я рада, что хоть я еще и молода, у меня есть опыт.

Если говорить о предстоящем поединке с Игой Швентек, то мы уже встречались один раз. В 2017 году я проиграла ей на турнире первой категории в Австралии. После этого я выиграла юниорский Australian Open, а она проиграла в первом или втором круге той девочке, которую я обыграла в полуфинале первого турнира. Я все это хорошо помню. А все, что я помню о нашей игре, так это только то, что она меня убила. Она выиграла вроде 6-3, 6-3, но я была такой уставшей и подумала, что даже не буду пытаться бороться, потому что впереди «Шлем» и он важнее. Никогда с ней не тренировалась, никогда не следила за её матчами. Я знаю, что Ига играет агрессивно, поэтому и против неё нужно играть агрессивно. Я оставлю вопрос тактики моей маме, она объяснит мне основы и что я должна буду делать».