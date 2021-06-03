Определилась следующая соперница Марты Костюк на Roland Garros
Костюк: «Я верю в свою победу на турнире «Большого шлема»
18-летняя украинка продолжает побеждать на Roland Garros
17:54
Марта Костюк / Фото - eurosportplayerУкраинская теннисистка Марта Костюк, ныне занимающая 81-ю строчку рейтинга WTA, поделилась мнением относительно своей возможной победы на турнире «Большого шлема».
Цитирует Костюк пресс-служба WTA.
«Думаю, сейчас такие времена в женском теннисе, что любая может выиграть «Шлем». Не то чтобы любая, но многие. Пусть будет так. Не скажу, что внутри меня есть сильное чувство, что я верю в свою победу на турнире «Большого шлема», когда приезжаю, но я чувствую себя действительно хорошо. Думаю, все возможно».
Напомним, 18-летняя украинка пробилась в третий раунд Roland Garros, где встретится с россиянкой Варварой Грачевой.
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