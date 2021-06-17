Костюк узнала соперницу по второму раунду турнира в Бирмингеме
Костюк зачехлила ракетку на турнире в Бирмингеме
Украинка в двух сетах уступила Касаткиной
Марта Костюк / Фото: AP Images
Третья ракетка Украины Марта Костюк (WTA, 65) проиграла Дарье Касаткиной (WTA, 35) во втором круге
турнира в Бирмингеме 2:6, 5:7.
За почти полтора часа на корте украинка реализовала три брейк-поинта из одиннадцати. Россиянка допустила две ошибки при подаче и выиграла шесть геймов на подаче соперницы. Костюк впервые в карьере проиграла Касаткиной – счет в личных встречах 2:1 в пользу Марты.
Напомним, что в первом раунде турнира Костюк добыла волевую победу.
Комментарии 0