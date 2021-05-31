Козлова зачехлила ракетку на Roland Garros
Козлова: «Моя травма ноги была серьезнее, чем мы думали»
27-летняя украинка – о дальнейших планах
Катерина Козлова / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Катерина Козлова (№159 WTA) поведала о своем восстановлении после травмы спины, а также рассказала о своих дальнейших планах.
«В конце января я не была в хорошей физической форме, мне нужно было восстановиться. Оказалось, что травма ноги была серьезнее, чем мы думали. У меня были проблемы со спиной, из-за этого не получалось восстановить мышцы ноги. Мы об этом не знали. Я хотела играть в Линце, хотела играть в Австралии, но нога все еще болела. Мы поменяли врача, сделали МРТ ноги, спины. Обнаружили, что проблема есть именно в спине. Нужно для начала восстановить спину, чтобы восстановилась нога. Это занимало время. Мы приняли решение заморозить рейтинг. Сейчас все хорошо, я наконец-то двигаюсь без боли. Это не может не радовать, но нужна матчевая практика, чтобы вернуть игровую форму. Скорее всего, дальше я поеду в Ноттингем, а дальше посмотрим, поеду ли я в Берлин или останусь в Великобритании и сыграю в Бирмингеме».
Напомним, что Козлова в стартовом раунде Roland Garros без шансов проиграла австралийке Айле Томлянович (№76) со счетом 2:6, 4:6.
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