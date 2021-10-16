Козлова уступила россиянке Самсоновой в первом раунде тысячника в США
Козлова не смогла выйти в полуфинал турнира ITF в США
Украинка в трех сетах проиграла американке Бренгл
Катерина Козлова / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) проиграла в четвертьфинале турнира ITF в Ранчо Санта-Фе (США).
За выход в полуфинал соревнований украинка проиграла американке Мэдисон Бренгл со счетом 6:4, 1:6, 4:6.
Матч длился 2 часа 25 минут. В первом сете Козлова отыгралась со счета 0:3 и 2:4, а в решающем вела 4:0, после чего проиграла шесть геймов подряд.
Отметим, что в личных встречах теннисисток лидирует американка – 3:2.
Ранее Козлова в стартовом матче основной сетки турнира в Индиан-Уэллсе проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7 (6).
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