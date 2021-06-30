Козлова не сумела оказать сопротивление экс-первой ракетке мира на старте Wimbledon

Первый раунд британского мэйджора все также остается «заколдованным» для украинской теннисистки

Катерина Козлова / Фото: Getty Images

157-я ракетка мира Катерина Козлова уступила на старте Wimbledon. Украинка проиграла бывшему лидеру мирового рейтинга Виктории Азаренко из Беларуси – 1:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час и 1 минуту. За это время Козлова выполнила 1 подачу навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-поинта из 2. Ее соперница сделала 4 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 6 геймов на приеме.

Козлова четвертый раз сыграла в основной сетке Wimbledon, но ни разу не сумела пройти первый круг. Что касается ее соперницы, то Азаренко является двукратной полуфиналисткой британского Шлема. Во втором раунде ныне 14-я ракетка мира сыграет против Сораны Кырсти из Румынии.

В 2021 году в основе Wimbledon стартовали четыре представительницы Украины. Элина Свитолина и Марта Костюк продолжают борьбу на турнире, а вот две другие теннисистки свои выступления уже закончили, при чем Леся Цуренко даже не выходила на корт.