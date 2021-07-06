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Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Швеции

Матч был в понедельник прерван из-за дождя
Теннис WTA
14:46
Козлова обыграла россиянку на старте турнира в Швеции
Катерина Козлова / Фото: btu.org.ua

Катерина Козлова победила россиянку Наталью Вихлянцеву на старте турнира серии WTA125 в Бастаде, Швеция, 6:2, 6:4.

За 1 час 40 минут украинка реализовала пять брейк-поинтов из двенадцати, сделала один эйс при четырех «двойных». Россиянка сделала два брейка при семи ошибках на подаче. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Во втором круге соревнования Козлова сыграет либо с египтянкой Майар Шериф, которая ранее уступила в финале турнира во Франции Ангелине Калининой, либо с британкой Франческой Джонс.

Напомним, что на старте Wimbledon Катерина проиграла экс-первой ракетке мирового рейтинга.

Олег Шумейко-младший
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Катерина Козлова

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