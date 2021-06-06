Козлова победила россиянку Гасанову на турнире в Ноттингеме

Украинке потребовалось три сета для победы





Катерина Козлова / Фото: j48tennis.net

В первом круге турнира в Ноттингеме украинка Катерина Козлова (WTA, 159) победила россиянку Анастасию Гасанову (WTA, 173) со счетом 1:6, 6:4, 6:4.



Матч продлился 134 минуты, в течение которых Козлова подала один раз навылет. При этом Катерина сделала шесть двойных ошибок против четырех у соперницы.

Также Козлова реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов против восьми из четырнадцати у Гасановой.

Напомним, ранее Козлова пробилась в основную сетку турнира в Ноттингеме через квалификацию.