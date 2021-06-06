Козлова преодолела квалификацию и сыграет в основе травяного турнира в Ноттингеме

Украинка начала подготовку к Wimbledon

Катерина Козлова / фото - БТУ

159-я ракетка мирового рейтинга WTA Катерина Козлова успешно начала травяной сезон. В квалификации турнира серии WTA 250 в Ноттингеме, Великобриания, украинка обыграла Наталью Костич 2:6, 6:3, 6:1.

Катерина 3 раза подала навылет, ни разу не ошибившись на подаче. Сербка 9 раз подала навылет и тоже не допустила двойных ошибок.

Первой соперницей 27-летней Козловой в основной сетке станет россиянка Анастасия Гасанова. Победительница этого матча выйдет на 13-ю сеянную Мэдисон Бренгл из США.

Напомним, на Roland Garros Катерина не смогла преодолеть стартовый круг.