Козлова в двухчасовом матче уступила лидеру посева турнира в Ноттингеме
Козлова проиграла в финале квалификации в Бирмингеме
Катерина уступила в трех сетах
Катерина Козлова / Фото: j48tennis.net
В финале квалификации турнира в Бирмингеме украинка Катерина Козлова (WTA, 159) проиграла Коко Вандевеге (WTA, 224) со счетом 4:6, 7:6, 4:6.
Матч продлился 136 минут, в течение которых Козлова подала пять эйсов против 18 у Вандевени. При этом, украинка сделала три двойные ошибки против восьми у соперницы.
Также Козлова реализовала один из девяти брейк-пойнтов против трех из трех у соперницы.
Напомним, в первом круге квалификации турнира Козлова очень легко победила соперницу.
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