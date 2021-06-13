Козлова проиграла в финале квалификации в Бирмингеме

Катерина уступила в трех сетах





Катерина Козлова / Фото: j48tennis.net

В финале квалификации турнира в Бирмингеме украинка Катерина Козлова (WTA, 159) проиграла Коко Вандевеге (WTA, 224) со счетом 4:6, 7:6, 4:6.

Матч продлился 136 минут, в течение которых Козлова подала пять эйсов против 18 у Вандевени. При этом, украинка сделала три двойные ошибки против восьми у соперницы.

Также Козлова реализовала один из девяти брейк-пойнтов против трех из трех у соперницы.

Напомним, в первом круге квалификации турнира Козлова очень легко победила соперницу.