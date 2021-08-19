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Козлова проиграла во втором круге челленджера в Чикаго

Катерина уступила в трех сетах

Теннис WTA
23:07
Козлова проиграла во втором круге челленджера в Чикаго
Катерина Козлова / Фото: j48tennis

Во втором круге челленджера в Чикаго украинка Катерина Козлова (WTA 131) проиграла россиянке Виталии Дьяченко (WTA 149) со счетом 5:7, 6:1, 4:6.

Матч продлился 136 минут в течение которых девушки не подали ни одного эйса. При этом Козлова допустила четыре двойные ошибки против одиннадцати у соперницы.

Также Козлова реализовала 10 из 15 брейк-пойнтов, тогда как у оппонентки 9 из 15 брейков.

Напомним, Козлова попала в квалификацию Открытого чемпионата США.

Карен Агабекян
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Катерина Козлова

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