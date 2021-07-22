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Козлова рассказала, за счет чего ей удалось обыграть более рейтинговую соперницу

Ключом к победе стала агрессивная игра украинки
Теннис WTA
22 июля 16:29
Козлова рассказала, за счет чего ей удалось обыграть более рейтинговую соперницу
Скриншот

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала победу во втором круге турнира WTA-250 в Гдыне над более рейтинговой соперницей Александрой Саснович:

«Что стало ключом к победе? Думаю, что после первого сета я старалась играть более агрессивно и это принесло свои плоды. Когда была такая возможность, я действовала активно. Также было важно проявить терпение. Саснович – хорошая теннисистка, с ней сложно играть. Но каждый раз, когда у меня появлялся шанс играть агрессивнее, я так и играла».

Видеообзор матча Саснович – Козлова.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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Теги

Катерина Козлова Александра Саснович

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