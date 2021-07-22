Козлова в трехсетовом поединке одолела шестую сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Польше
Козлова рассказала, за счет чего ей удалось обыграть более рейтинговую соперницу
Ключом к победе стала агрессивная игра украинки
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Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала победу во втором круге турнира WTA-250 в Гдыне над более рейтинговой соперницей Александрой Саснович:
«Что стало ключом к победе? Думаю, что после первого сета я старалась играть более агрессивно и это принесло свои плоды. Когда была такая возможность, я действовала активно. Также было важно проявить терпение. Саснович – хорошая теннисистка, с ней сложно играть. Но каждый раз, когда у меня появлялся шанс играть агрессивнее, я так и играла».
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