Козлова в трехсетовом поединке одолела шестую сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Польше

Матч украинки против Саснович продлился более двух часов

Катерина Козлова / Фото: btu.org.ua

Катерина Козлова (WTA, 141) обыграла шестую сеянную турнира серии WTA250 в Гдыне, Польша, Александру Саснович (WTA, 87) на пути в четвертьфинал соревнования 2:6, 6:4, 6:3.



Теннисистки провели на корте более двух часов. Украинка реализовала 6 из 13 брейк-поинтов, трижды ошибившись при подаче. Белоруска выполнила 1 эйс, сделала 6 брейков при 9-и «двойных». Это была третья официальная игра спортсменок. Во всех матчах побеждала Катерина.

В 1/4 финала Козлова встретится с победителем встречи Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Катажина Кава (Польша).

Напомним, что в Катерина Бондаренко вышла в полуфинал BNP Paribas Poland Open парном разряде.