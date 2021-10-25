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Козлова вышла во второй круг турнира в Италии и попала на Ястремскую

Катерина в двух сетах обыграла итальянку Бронцетти
Теннис WTA
16:46
Козлова вышла во второй круг турнира в Италии и попала на Ястремскую
Катерина Козлова / Фото: j48tennis.net

Катерина Козлова (WTA, 132) на старте турнира серии WTA250 в Курмайоре, Италия, выиграла у Лючии Бронцетти (WTA, 148) 6:1, 6:3.

За полтора часа на корте украинка сделала 3 эйса, реализовала 5 брейк-поинтов из 10-и, допустив 2 «двойные». Итальянка трижды подала навылет, допустила 3 ошибки при подаче и выиграла 1 гейм на подаче соперницы. Это была первая официальная игра теннисисток.

Во втором круге Козлова сыграет с соотечественницей Даяной Ястремской. Напомним, что Ястремская в первом матче обыграла россиянку Виталию Дьяченко.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Катерина Козлова Даяна Ястремская

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