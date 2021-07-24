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Козлова за два дня вышла в первый полуфинал на турнирах WTA в сезоне

Украинская теннисистка сумела переломить ход игры, после поражения в стартовом сете
Теннис WTA
24 июля 17:18
Козлова за два дня вышла в первый полуфинал на турнирах WTA в сезоне
Катерина Козлова / Фото: БТУ

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA-250 в Гдыне, обыграв представительницу Польши Катаржину Каву – 5:7, 7:5, 6:1.

Матч продлился два дня. Во время его остановки в пятницу, 23 июля, Козлова уступала 0:1 по сетах.

Всего на корте теннисистки провели 2 часа и 50 минут. За это время Козлова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 9 брейк-поинтов. Ее соперница также не сделала ни одного эйса, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 7 геймов на приеме.

Полуфинал в Гдыне – дебютный для Козловой на турнирах WTA этого сезона. Сегодня, 24 июля, она сыграет против бывшей украинской теннисистки, ныне представляющей Бельгию Марины Заневской.

Сергей Остапенко
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Катерина Козлова

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