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Козлова зачехлила ракетку на Roland Garros

Украинка в двух сетах уступила Томлянович

Теннис Grand Slam
14:55
Козлова зачехлила ракетку на Roland Garros
Катерина Козлова / Фото: j48tennis.net

В первом круге Roland Garros украинка Катерина Козлова (WTA, 159) проиграла Айле Томлянович (WTA, 76) со счетом 2:6, 4:6.

Матч продлился 103 минуты, в течение которых украинка не подала ни одного эйса против одного у соперницы. При этом, Катерина допустила две двойные ошибки, тогда как у Томлянович шесть.

Также Козлова реализовала три из одиннадцати брейков против шести из девяти у оппонентки.

Напомним, ранее Ангелина Калинина пробилась во второй круг Roland Garros, обыграв одного из фаворитов.

Карен Агабекян
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Катерина Козлова Roland Garros

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