Козлова зачехлила ракетку на турнире в Испании
Козлова займет место Флипкенс в основной сетке Roland Gаrros
Бельгийка снялась с турнира из-за травмы
07:57
Катерина Козлова / Фото - eurosport92-я ракетка мира, бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс не сыграет на Roland Garros.
Причиной такого решения спортсменки стала травма лодыжки. Кирстен не выступит на турнире серии Большого Шлема впервые с 2012 года.
Место Флипкенс в основной сетке соревнований займет украинка 159-й номер рейтинга WTA Катерина Козлова.
Напомним, ранее три первые ракетки Украины – Элина Свитолина (5-я ракетка мирового рейтинга), Даяна Ястремская (32-й номер рейтинга WTA) и Марта Костюк (84-я ракетка рейтинга WTA) вошли в заявочный список грунтового турнира Большого Шлема в сезоне, который пройдет с 30 мая по 13 июня.
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