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Кравчик и Сэлисбери – победители Roland Garros в миксте
Американо-британский дуэт с трудом разобрался с Весниной и Карацевым
17:34
Кравчик и Сэлисбери / Фото - WTAРоссийская пара Елена Веснина и Аслан Карацев в финале смешанного разряда Roland Garros в тяжелейшем поединке проиграли американке Дезайр Кравчик и британцу Джо Сэлисбери со счетом 6:2, 4:6, 10:5.
За 1 час 16 минут матча россияне оформили пять эйсов и два брейка, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, Кравчик и Сэлисбери дважды подали навылет и реализовали один брейк-пойнт, допустив одну двойную ошибку.
Отметим, что титул микстового Roland Garros принес Кравчик и Сэлисбери €122,000 призовых. Веснина и Карацев заработали €61,000.
Это первый микстовый триумф для американо-британской пары.
Ранее определились все полуфинальные пары Roland Garros у мужчин и женщин.
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