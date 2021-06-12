Крейчикова – о финале Roland Garros против Павлюченковой: «Думаю, это будет весело»
Крейчикова: «Будет весело сыграть в двух финалах на Roland Garros»
33-я ракетка мира имеет возможность стать главным открытием турнира во Франции
12:39
Барбора Крейчикова / Фото - mymotherlode25-летняя чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями относительно выхода в финал Roland Garros и в одиночном разряде, и в паре.
Цитирует Крейчикову пресс-служба Roland Garros.
«Рада, что сыграю еще два матча на Корте Филиппа Шатрие. Это идеальный корт, он очень красивый. Будет весело сыграть здесь в двух финалах».
Напомним, в одиночном разрядке Крейчиковой будет противостоять россиянка Анастасия Павлюченкова, которая в полуфинале турнира во Франции обыграла словенку Тамару Зиданшек.
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