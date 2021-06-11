Крейчикова – о финале Roland Garros против Павлюченковой: «Думаю, это будет весело»

Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась ожиданиями от финала Roland Garros против Анастасии Павлюченковой. Экс-первая ракетка мира хочет насладиться атмосферой парижского Шлема. Слова чешки приводит пресс-служба WTA.

Думаю, это будет очень весело. Я должна этим насладиться, потому что совсем не ожидала, что пройду так далеко. Хочу повеселиться, насладиться атмосферой и бороться до конца».