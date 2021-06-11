Крейчикова – о победе над Саккари: «Я всегда хотела провести такой матч»
Крейчикова – о финале Roland Garros против Павлюченковой: «Думаю, это будет весело»
Барбора поделилась ожиданиями от решающего матча
10:44
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась ожиданиями от финала Roland Garros против Анастасии Павлюченковой. Экс-первая ракетка мира хочет насладиться атмосферой парижского Шлема. Слова чешки приводит пресс-служба WTA.
«Анастасия действительно классная теннисистка, очень опытная. Она пробилась в финал, и раз она здесь, значит набрала ход и играет хорошо.
Думаю, это будет очень весело. Я должна этим насладиться, потому что совсем не ожидала, что пройду так далеко. Хочу повеселиться, насладиться атмосферой и бороться до конца».
Крейчикова ранее высказалась о тяжелом матче против Марии Саккари.
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