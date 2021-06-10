Крейчикова в сумасшедшем поединке одолела Саккари и вышла в финал Roland Garros
Крейчикова – о победе над Саккари: «Я всегда хотела провести такой матч»
Чешская теннисистка не скрывает эмоций после выхода в финал Roland Garros
22:24
Барбора Крейчикова / Фото - paudal.com33-я ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась эмоциями после победы над Марией Саккари в полуфинале Roland Garros (7:5, 4:6, 9:7).
Цитирует чешку Eurosport.
«Я всегда хотела провести такой матч. Когда я играла в юниорах, мне всегда хотелось провести такой матч – сложный, в котором у обеих были шансы, обе играли очень здорово, но победительница может быть только одна. Даже если бы я проиграла, то гордилась бы собой и тем, как боролась. Бороться – важнее всего. Как на корте, так и просто в жизни. Это самое важное».
Отметим, что в третьем сете Крейчикова отыграла матчбол при счете 5:3, а сама реализовала только пятый.
В финале турнира во Франции чешка встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в полуфинале обыграла словенку Тамару Зиданшек.
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