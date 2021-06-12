Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Крейчикова – Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя»
Первые слова чешки после завоевания титула Roland Garros
18:59
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Roland Garros, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову. В послематчевом комментарии чешка отметила мастерство Павлюченковой и поблагодарила ее за матч. Цитирует Крейчикову портал Eurosport.
«Павлюченкова играла отлично, она провела прекрасные две недели тут. У нее огромный опыт, она сыграла на многих «Шлемах» прежде чем попасть в финал со мной.. Мне очень приятно было против тебя играть. Это был потрясающий матч!»
Напомним, Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре.
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