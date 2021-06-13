Приступ Эриксена, Крейчикова выиграла Roland Garros и другие топ-новости 12 июня
Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»
Чешка рассказала, какой ценой ей досталась победа в мейджоре
10:24
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images
Новоиспеченная чемпионка Roland Garros, чешская теннисистка Барбора Крейчикова, рассказала о том, какой ценой ей далась победа в турнире, признавшись, что по ходу турнира общалась со спортивным психологом. Цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.
«Начиная с матча, против Слоан Стивенс, я стала регулярно общаться с психологом. Мне было непросто, ведь я никогда раньше не доходила так далеко на «Шлемах» в одиночном разряде. У меня началась паника, хотя я очень хотела побеждать дальше.
При этом, я отдавала себе отчет в том, что если буду слишком сильно переживать, ничего у меня выйдет. Мы поговорили со специалисткой, и она сказала просто получать удовольствие от игры. Мы обсудили базовые вещи, и мне стало легче.
Психолог сказала: «Отнесись к финалу как к обычному матчу. Настраивайся на него, как на очередную возможность стать лучше. Рано или поздно ты добьешься поставленной цели».
Напомним, Крейчикова посвятила победу на мейджоре своей покойной наставнице.
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