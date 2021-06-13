Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»

Чешка рассказала, какой ценой ей досталась победа в мейджоре
Теннис Grand Slam
10:24
Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

Новоиспеченная чемпионка Roland Garros, чешская теннисистка Барбора Крейчикова, рассказала о том, какой ценой ей далась победа в турнире, признавшись, что по ходу турнира общалась со спортивным психологом. Цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.

«Начиная с матча, против Слоан Стивенс, я стала регулярно общаться с психологом. Мне было непросто, ведь я никогда раньше не доходила так далеко на «Шлемах» в одиночном разряде. У меня началась паника, хотя я очень хотела побеждать дальше.

При этом, я отдавала себе отчет в том, что если буду слишком сильно переживать, ничего у меня выйдет. Мы поговорили со специалисткой, и она сказала просто получать удовольствие от игры. Мы обсудили базовые вещи, и мне стало легче.

Психолог сказала: «Отнесись к финалу как к обычному матчу. Настраивайся на него, как на очередную возможность стать лучше. Рано или поздно ты добьешься поставленной цели».

Напомним, Крейчикова посвятила победу на мейджоре своей покойной наставнице.

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барбора Крейчикова Roland Garros

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»
Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»
Теннис Grand Slam
12:34
Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros
Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros
Теннис Grand Slam
12 июня 22:13
Крейчикова посвятила победу на Roland Garros умершей наставнице
Крейчикова посвятила победу на Roland Garros умершей наставнице
Теннис Grand Slam
12 июня 19:58
Крейчикова – Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя»
Крейчикова – Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя»
Теннис Grand Slam
12 июня 18:59
Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Теннис Grand Slam
12 июня 18:51
Крейчикова – чемпионка Roland Garros
Крейчикова – чемпионка Roland Garros
Теннис Grand Slam
12 июня 18:38

Новости: Теннис

Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»
Фишман: «Roland Garros очень далеко до остальных «Шлемов» в плане организации»
Grand Slam
12:34
Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»
Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»
Grand Slam
10:24
Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros
Эрбер и Маю выиграли парный Roland Garros
Grand Slam
12 июня 22:13
Крейчикова посвятила победу на Roland Garros умершей наставнице
Крейчикова посвятила победу на Roland Garros умершей наставнице
Grand Slam
12 июня 19:58
Павлюченкова: «Без родителей и брата меня бы здесь не было»
Павлюченкова: «Без родителей и брата меня бы здесь не было»
Grand Slam
12 июня 19:47
Крейчикова – Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя»
Крейчикова – Павлюченковой: «Было очень приятно играть против тебя»
Grand Slam
12 июня 18:59
Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Grand Slam
12 июня 18:51
Крейчикова – чемпионка Roland Garros
Крейчикова – чемпионка Roland Garros
Grand Slam
12 июня 18:38
Циципас: «Я готов оставить все свои силы на корте в финале Roland Garros»
Циципас: «Я готов оставить все свои силы на корте в финале Roland Garros»
Grand Slam
12 июня 17:57
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Все новости

Анонсы

Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
08:15
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 8. Видео трансляция
11:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
16:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
18:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00