Крейчикова: «По ходу Roland Garros я регулярно общалась с психологом»

Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

Новоиспеченная чемпионка Roland Garros, чешская теннисистка Барбора Крейчикова, рассказала о том, какой ценой ей далась победа в турнире, признавшись, что по ходу турнира общалась со спортивным психологом. Цитирует Крейчикову пресс-служба WTA.

При этом, я отдавала себе отчет в том, что если буду слишком сильно переживать, ничего у меня выйдет. Мы поговорили со специалисткой, и она сказала просто получать удовольствие от игры. Мы обсудили базовые вещи, и мне стало легче.

Психолог сказала: «Отнесись к финалу как к обычному матчу. Настраивайся на него, как на очередную возможность стать лучше. Рано или поздно ты добьешься поставленной цели».