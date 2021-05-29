Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге

В финале соревнований чешка обыграла Кырстю

Барбора Крейчикова / фото - WTA

38-я ракетка планеты Барбора Крейчикова обыграла в финале турнира WTA в Страсбурге, Франция, румынку Сорану Кырстю со счетом 6:3, 6:3.

61-й номер рейтинга WTA из Румынии подала навылет 3 раза и не допустила ни одной ошибки. Крейчикова наоборот – 10 раз ошиблась на подаче и не оформила ни одного эйса. Это не помешало чешке одержать 2-ю викторию в 3-х матчах в карьере против румынки.

Для Крейчиковой трофей во Франции стал первым в сольной карьере.

На Roland Garros Крейчикова стартует против опытной соотечественницы Кристины Плишковой.

Новак Джокович также стал чемпионом турнира накануне французского Шлема.





