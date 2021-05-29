Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге

В финале соревнований чешка обыграла Кырстю
Теннис WTA
18:27
Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Барбора Крейчикова / фото - WTA

38-я ракетка планеты Барбора Крейчикова обыграла в финале турнира WTA в Страсбурге, Франция, румынку Сорану Кырстю со счетом 6:3, 6:3.

61-й номер рейтинга WTA из Румынии подала навылет 3 раза и не допустила ни одной ошибки. Крейчикова наоборот – 10 раз ошиблась на подаче и не оформила ни одного эйса. Это не помешало чешке одержать 2-ю викторию в 3-х матчах в карьере против румынки.

Для Крейчиковой трофей во Франции стал первым в сольной карьере.

На Roland Garros Крейчикова стартует против опытной соотечественницы Кристины Плишковой.

Новак Джокович также стал чемпионом турнира накануне французского Шлема.


 

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сорана Кырстя Барбора Крейчикова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Корда – первый американец за 11 лет, выигравший на грунтовом турнире в Европе
Корда – первый американец за 11 лет, выигравший на грунтовом турнире в Европе
ATP
19:59
Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Крейчикова стала чемпионкой турнира в Страсбурге
WTA
18:27
Джокович выиграл домашний турнир в Белграде накануне Roland Garros
Джокович выиграл домашний турнир в Белграде накануне Roland Garros
ATP
17:23
30 мая на корты Roland Garros выйдут 2 украинки
30 мая на корты Roland Garros выйдут 2 украинки
Grand Slam
16:45
Циципас: «Хотел бы всех удивить на Roland Garros»
Циципас: «Хотел бы всех удивить на Roland Garros»
Grand Slam
15:21
Завацкая: «Предстоящий матч с Саккари трудный, но не страшный»
Завацкая: «Предстоящий матч с Саккари трудный, но не страшный»
Grand Slam
13:44
Триумфаторы Roland Garros получат на 12,5% меньше прошлогодних призовых
Триумфаторы Roland Garros получат на 12,5% меньше прошлогодних призовых
Grand Slam
11:57
Циципас: «Надеюсь, один известный испанец позволит кому-то еще победить на Roland Garros»
Циципас: «Надеюсь, один известный испанец позволит кому-то еще победить на Roland Garros»
Grand Slam
08:56
Сергей Стаховский: «Рискую остаться без практики перед Wimbledon»
Эксклюзив Сергей Стаховский: «Рискую остаться без практики перед Wimbledon»
Grand Slam
28 мая 22:53
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости