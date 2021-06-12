Крейчикова – чемпионка Roland Garros
Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
До этого подобное удавалось только Остапенко и Швентек
18:51
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Roland Garros, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.
Барбора стала третьей несеяной победительницей Открытого чемпионата Франции в истории. До нее подобное удавалось лишь латвийке Елены Остапенко (2017) и польке Иги Швентек (2020).
Крейчикова – 55-я теннисистка, завоевавшая титул на турнире «Большого шлема» в Открытой эре. По итогам соревнований чешка станет 15-й ракеткой мира, обновив личный рейтинговый рекорд.
Напомним, соотечественница Крейчиковой Линда Носкова завоевала титул юниорского Roland Garros.
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