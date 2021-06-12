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Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре

До этого подобное удавалось только Остапенко и Швентек
Теннис Grand Slam
18:51
Крейчикова стала третьей несеяной победительницей Roland Garros в Открытой эре
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Roland Garros, победив в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

Барбора стала третьей несеяной победительницей Открытого чемпионата Франции в истории. До нее подобное удавалось лишь латвийке Елены Остапенко (2017) и польке Иги Швентек (2020).

Крейчикова – 55-я теннисистка, завоевавшая титул на турнире «Большого шлема» в Открытой эре. По итогам соревнований чешка станет 15-й ракеткой мира, обновив личный рейтинговый рекорд.

Напомним, соотечественница Крейчиковой Линда Носкова завоевала титул юниорского Roland Garros.

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Roland Garros Барбара Крейчикова Анастасия Павлюченкова

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