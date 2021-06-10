Крейчикова: «За последний год я поняла, что бывают более страшные вещи, чем поражения»
Крейчикова в сумасшедшем поединке одолела Саккари и вышла в финал Roland Garros
Судьба противостояния решилась в третьем сете
22:00
Барбора Крейчикова / Фото - eurosport33-я ракетка мира, чешская теннисистка Барбора Крейчикова в невероятном поединке со счетом 7:5, 4:6, 9:7 переиграла гречанку Марию Саккари и вышла в финал Roland Garros.
Матч продлился 3 часа 19 минут. Крейчикова оформила семь брейков и пять эйсов, пять раз ошибившись при подаче. В свою очередь, Саккари, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, шесть раз брала подачу соперницы, совершила два эйса и три двойные ошибки.
Отметим, что чешка увеличила отрыв в личных встречах теннисисток – 3:0.
В финале турнира во Франции Крейчикова встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в полуфинале обыграла словенку Тамару Зиданшек.
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