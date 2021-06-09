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Крейчикова: «В свои 17 лет я выступала на турнирах ITF, а Кори Гофф играет на таком уровне»

Чешская теннисистка подвела итоги четвертьфинала
Теннис Grand Slam
17:36
Крейчикова: «В свои 17 лет я выступала на турнирах ITF, а Кори Гофф играет на таком уровне»
Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

В четвертьфинале Roland Garros экс-первая ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла 25-й номер рейтинга WTA Кори Гауфф. В интервью пресс-службе турнира Крейчикова подвела итоги матча, отметив мастерство 17-летней оппонентки.

«Я очень благодарна зрителям за потрясающую энергетику. Буду ждать вас на следующем матче. 

Я пока еще не совсем осознала, что впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлема» в одиночке. Я не слишком удачно начала грунтовый сезон, но в Страсбурге начала наслаждаться теннисом и завоевала титул. А теперь дошла до полуфинала.

Если честно, то никогда не думала, что сыграю на этом корте в одиночке. Даже не мечтала об этом. Первый сет сыграл очень важную роль. Мне приходилось постоянно догонять, но я продолжала пробивать, играть и наслаждаться теннисом. И я прорвалась. Потом я здорово начала второй сет, но Кори боролась. Тем не менее, я продолжала получать удовольствие на корте. 

Кори – невероятная теннисистка. В свои 17 лет я выступала на турнирах ITF, а она играет на таком уровне».

Напомним, Гауфф в Париже стала самой юной четвертьфиналисткой за последние 15 лет

 

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Барбора Крейчикова Кори Гауфф Roland Garros

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