Крейчикова: «В свои 17 лет я выступала на турнирах ITF, а Кори Гофф играет на таком уровне»

Барбора Крейчикова / фото - Getty Images

В четвертьфинале Roland Garros экс-первая ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла 25-й номер рейтинга WTA Кори Гауфф. В интервью пресс-службе турнира Крейчикова подвела итоги матча, отметив мастерство 17-летней оппонентки.

Я пока еще не совсем осознала, что впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлема» в одиночке. Я не слишком удачно начала грунтовый сезон, но в Страсбурге начала наслаждаться теннисом и завоевала титул. А теперь дошла до полуфинала.

Если честно, то никогда не думала, что сыграю на этом корте в одиночке. Даже не мечтала об этом. Первый сет сыграл очень важную роль. Мне приходилось постоянно догонять, но я продолжала пробивать, играть и наслаждаться теннисом. И я прорвалась. Потом я здорово начала второй сет, но Кори боролась. Тем не менее, я продолжала получать удовольствие на корте.

Кори – невероятная теннисистка. В свои 17 лет я выступала на турнирах ITF, а она играет на таком уровне».