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Крутых не пустили в финал «челленджера» в Нур-Султане

Украинец без шансов уступил сопернику
Теннис ATP
10:33
Крутых не пустили в финал «челленджера» в Нур-Султане
Фото: БТУ

503-я ракетка мира Алексей Крутых не смог выйти в финал «челленджера» в Нур-Султане.

21-летний украинец почти без шансов проиграл представителю Австрии и 305-й ракетке мира Джейсону Кублеру.

Матч завершился со счетом 1:6, 3:6. На счету украинца два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из трех.

У австралийца два эйса, одна двойная ошибка и три из трех брейк-поинтов. Для Крутых это первый полуфинал турнира ATP в карьере.

В финале Кублер сыграет с россиянином. За вторую путевку сражаются Павел Котов и Андрей Кузнецов.

Андрей Усмонов
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Алексей Крутых

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