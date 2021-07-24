Крутых одолел Стаховского в полуфинале парного турнира в Казахстане
Крутых не пустили в финал «челленджера» в Нур-Султане
Украинец без шансов уступил сопернику
Фото: БТУ
503-я ракетка мира Алексей Крутых не смог выйти в финал «челленджера» в Нур-Султане.
21-летний украинец почти без шансов проиграл представителю Австрии и 305-й ракетке мира Джейсону Кублеру.
Матч завершился со счетом 1:6, 3:6. На счету украинца два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из трех.
У австралийца два эйса, одна двойная ошибка и три из трех брейк-поинтов. Для Крутых это первый полуфинал турнира ATP в карьере.
В финале Кублер сыграет с россиянином. За вторую путевку сражаются Павел Котов и Андрей Кузнецов.
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