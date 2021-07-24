Крутых уступил в финале парного «челленджера» в Нур-Султане

Украинский теннисист провел хорошую неделю, но остался без титулов

Фото: БТУ

Украинский теннисист Алексей Крутых и Григорий Ломакин из Казахстана уступили паре Сюй Юйсеу/Бенджамин Лок (Китайский Тайбэй/Зимбабве) в финале парного турнира серии ATP Challenger Tour в Нур-Султане – 3:6, 4:6.

Матч продолжался ровно 1 час. За это время Крутых и Ломакин выполнили 5 подач навылет, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 1 гейм на приеме. Их соперники сделали 4 эйса, 1 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта.

21-летний Крутых (АТР 503) провел свою лучшую неделю во взрослом теннисе. Помимо финала в паре, он дошел до полуфинала в одиночном разряде. Это позволит ему с новой недели подняться на 100 позиций в рейтинге АТР.