Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
Заявочные сетки турнира были закрыты 21 июня
Даяна Ястремская / Фото - insidethegames.bizУкраинская теннисистка Даяна Ястремская (№37 WTA) не сыграет в нынешнем розыгрыше Wimbledon. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины на своей странице в Facebook.
Такая ситуация связана с тем, что заявочные сетки турнира закрылись 21 июня, поэтому Ястремская не сможет подать заявку на участие в турнире серии «Большого шлема».
Сообщается, что 21-летняя украинка сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, Ястремская сообщила, что была оправдана по обвинению в употреблении допинга.
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