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Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon

Заявочные сетки турнира были закрыты 21 июня

Теннис WTA
20:58
Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
Даяна Ястремская / Фото - insidethegames.biz
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№37 WTA) не сыграет в нынешнем розыгрыше Wimbledon. Об этом сообщает Федерация тенниса Украины на своей странице в Facebook.

Такая ситуация связана с тем, что заявочные сетки турнира закрылись 21 июня, поэтому Ястремская не сможет подать заявку на участие в турнире серии «Большого шлема».

Сообщается, что 21-летняя украинка сможет принять участие на Олимпийских играх в Токио.

Напомним, Ястремская сообщила, что была оправдана по обвинению в употреблении допинга.

Владимир Кириченко
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Теги

Даяна Ястремская Wimbledon

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