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Квитова восстановилась после травмы, полученной на Roland Garros
Теннисистка вернется на корт в Бад-Хомбурге
Петра Квитова / фото - Getty Images
11-я ракетка мира Петра Квитова вернется на корт на травяном турнире в Бад-Хомбурге, Германия. Чешка получила травму во время Roland Garros и снялась с соревнований. В своем Twitter теннисистка анонсировала возвращение.
«Любовь с первого форхенда. Хорошие новости! Я вернулась на траву и буду играть в Бад-Хомбурге».
Турнир Bad Homburg Open пройдет с 20 по 26 июня.
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