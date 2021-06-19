Квитова восстановилась после травмы, полученной на Roland Garros

Теннисистка вернется на корт в Бад-Хомбурге

Петра Квитова / фото - Getty Images

11-я ракетка мира Петра Квитова вернется на корт на травяном турнире в Бад-Хомбурге, Германия. Чешка получила травму во время Roland Garros и снялась с соревнований. В своем Twitter теннисистка анонсировала возвращение.

«Любовь с первого форхенда. Хорошие новости! Я вернулась на траву и буду играть в Бад-Хомбурге».

Турнир Bad Homburg Open пройдет с 20 по 26 июня.

Ранее 20-я ракетка планеты объявила о завершении карьеры.