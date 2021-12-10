Украинец Приходько одержал первую победу на «челленджерах»
«Лаки лузер»? Приходько пробился в 1/2 финала турнира в Анталии
Украинец не без проблем переиграл хозяина кортов
Олег Приходько / Фото - tennisua.orgУкраинский теннисист Олег Приходько (№708 ATP) в четвертьфинале челленджера в Анталии переиграл турка Джема Илькеля (№144 ATP) со счетом 6:3, 3:6, 6:2.
Матч продлился чуть менее двух часов. За это время украинец реализовал 3 брейкпоинта, 1 раз подал на вылет и допустил 2 двойные ошибки.
После победы над Илькелем Приходько в интервью пресс-службе турнира поделился эмоциями.
«Я очень счастлив. Это будет мой первый полуфинал в ATP Challenger Tour. Я впервые выступаю на турнире в основной сетке. Так что, я очень счастлив».
В 1/2 финала турнира Приходько скрестит ракетки с итальянцем Джованни Фонио (№441 ATP).
24-летний украинец впервые в карьере играет в основной сетке «челленджера», куда он попал как «лаки лузер».
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