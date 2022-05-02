Леся Цуренко вибачилася за виступи на Кубку Кремля: «Я помилялася. Я була сліпою. Хочу вибачитися перед Україною»

Тенісистка зізналася, що неадекватно оцінювала ситуацію

Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко в ефірі XSPORT вибачилася за те, що продовжувала їздити на Кубок Кремля навіть після анексії росією Криму і початку війни на Донбасі:

«Знаєте, я ж була однією з тих, хто продовжував їздити на Кубок Кремля. Я грала там, була впевнена, що своєю поведінкою демонструю заклик до миру, що це якось допоможе нашим країнам бути єдиними, що все в нас буде добре. Я помилялася. Я була сліпою. Мені здається, я жила в якомусь світі фантазії. Я дійсно хочу вибачитися перед Україною, перед українським народом за те, що я була нереально сліпою. Я неадекватно оцінювала ситуацію на той момент. Зараз у мене особисто жодних питань немає, все зрозуміло. Я просто хочу вибачитися. Дійсно».

Також Цуренко заявила, що українські тенісисти мають аргументи, щоб домогтися повноцінного бану для російських гравців.