Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
11:00
Золото Юкона
11:50
Бильярд. Cluster Cup. Львов

Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»

Тенісистка розповіла, як вони поводять себе на турнірах
Теннис WTA
09:06
Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»
Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко наполягає, що російські спортсмени мають чітко висловитися з приводу військового вторгнення їх країни в Україну, а також розповіла, як їх тенісисти поводять себе на турнірах:

«Ні війні» нічого не означає. Якій війні? Яка війна конкретно? Ні війні де? Дайте конкретику. В якому сенсі ні війні? Може вони хочуть, щоб Україна просто здалася? Так, я можу сказати якесь маленьке «дякую» за те, що вони зробили хоч щось. Але якісь такі вислови…

Мєдвєдєв казав, що хоче, щоб діти мріяли (після фіналу Australian Open). Мені хочеться показати йому кілька фото. Страшних фото. Розповісти кілька страшних історій. І запитати: «Про що ти хочеш, щоб мріяли ось ці діти? Чи може ти хочеш тепер заплатити за 10-річну терапію у психолога, яка знадобиться цій дитині? Щоб через 10 років вона, можливо, змогла мріяти».

У мене дуже багато питань. Я, звичайно, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я їх не бачу. А коли приїжджаю на турнір – дуже важко. Така злість. Просто навіть важко передати словами.

Ніяк вони себе не поводять, ховають очі, часто роблять вигляд, що тебе взагалі не існує, не вітаються. Звичайно ж, ніхто ні до кого не підходить, розмов немає.

В моєму світі фантазій я перед Індіан-Уеллсом думала, що зараз всі прийдуть до мене, до інших українських дівчат і хлопців, ми всі поговоримо і буде мир-дружба-жвачка. Цього не сталося навіть близько. Навіть близько. Навпаки».

Нагадаємо, Цуренко заявила, що українські тенісисти мають вагомі аргументи, щоб російських гравців повноцінно забанили.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Леся Цуренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Эксклюзив
Цуренко вважає, що Україна має отримати wild card в фінал Кубку Біллі Джин Кінг
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
02 мая 08:31
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Эксклюзив
Цуренко: «У нас є дуже багато аргументів на користь того, що гравці з росії і білорусі мають бути забанені»
Теннис WTA
01 мая 17:59
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Эксклюзив
«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
28 апреля 16:35
Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга
Получила травму. Цуренко не смогла доиграть матч второго круга
Теннис WTA
21 апреля 20:15
Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Цуренко победила, а Калинина потерпела неудачу на турнире WTA в Турции
Теннис WTA
20 апреля 20:16
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
Цуренко выиграла первый матч в квалификации на турнире WTA в Турции
Теннис WTA
17 апреля 17:39

Новости: Теннис

Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
Джокович: «Я никогда не переживал ничего такого, как в начале этого сезона»
ATP
12:00
Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»
Эксклюзив
Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»
WTA
09:06
Калініна – про перемогу над чемпіонкою US Open: «Невимовно рада, що зуміла закрити матч»
Калініна – про перемогу над чемпіонкою US Open: «Невимовно рада, що зуміла закрити матч»
WTA
07:53
Неперевершена Калініна у неймовірному поєдинку переграла Радукану та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Мадриді
Неперевершена Калініна у неймовірному поєдинку переграла Радукану та вийшла в 1/4 фіналу турніру в Мадриді
WTA
03 мая 23:40
Сачко не смог доиграть матч первого раунда на челленджере в Праге
Сачко не смог доиграть матч первого раунда на челленджере в Праге
ATP
03 мая 19:25
Финалист US Open-2017 и Wimbledon-2018 принял решение завершить профессиональную карьеру
Финалист US Open-2017 и Wimbledon-2018 принял решение завершить профессиональную карьеру
ATP
03 мая 18:05
Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
Костюк обурена мовчанням російський тенісистів щодо війни в Україні
WTA
03 мая 11:40
«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні вбивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
«Wimbledon відсторонив росіян, бо в Україні вбивають і гвалтують людей». Екс-перша ракетка світу відповів прихильникам «руського міра»
ATP
03 мая 08:59
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
Марченко програв у першому колі турніру у Празі
ATP
02 мая 16:46
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Зинченко повторил достижение Шевченко
Зинченко повторил достижение Шевченко
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 апреля 12:10
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
Все новости