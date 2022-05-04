Леся Цуренко: «Я, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я росіян не бачу»

Леся Цуренко / Фото - j48tennis.net

Відома українська тенісистка Леся Цуренко наполягає, що російські спортсмени мають чітко висловитися з приводу військового вторгнення їх країни в Україну, а також розповіла, як їх тенісисти поводять себе на турнірах:

Мєдвєдєв казав, що хоче, щоб діти мріяли (після фіналу Australian Open). Мені хочеться показати йому кілька фото. Страшних фото. Розповісти кілька страшних історій. І запитати: «Про що ти хочеш, щоб мріяли ось ці діти? Чи може ти хочеш тепер заплатити за 10-річну терапію у психолога, яка знадобиться цій дитині? Щоб через 10 років вона, можливо, змогла мріяти».

У мене дуже багато питань. Я, звичайно, як українка, неймовірно зла. Я така зла… Мені набагато краще, коли я їх не бачу. А коли приїжджаю на турнір – дуже важко. Така злість. Просто навіть важко передати словами.

Ніяк вони себе не поводять, ховають очі, часто роблять вигляд, що тебе взагалі не існує, не вітаються. Звичайно ж, ніхто ні до кого не підходить, розмов немає.

В моєму світі фантазій я перед Індіан-Уеллсом думала, що зараз всі прийдуть до мене, до інших українських дівчат і хлопців, ми всі поговоримо і буде мир-дружба-жвачка. Цього не сталося навіть близько. Навіть близько. Навпаки».