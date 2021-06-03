В рядах уже второго соперника Украины на Евро-2020 обнаружен коронавирус
Лидеры парного мирового рейтинга не сыграют на Roland Garros
Мектич и Павич пострадали от коронавируса
12:40
Фото: Mike Lawrence / ATP Tour
Первые ракетки мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич не выступят на Roland Garros, сообщает Кароль Бушар в Twitter.
Deux joueurs de double (même équipe) positifs au Covid-19 à RG. Retirés du tableau et mis à l'isolement.— Carole Bouchard (@carole_bouchard) June 2, 2021
У них был выявлен COVID-19, в настоящее время они находятся в изоляции. Также их дуэт пропал из основной сетки соревнований.
Отметим, что в этом сезоне Мектич и Павич участвовали в 10 турнирах. В шести из них они завоевали титул, а еще два раза играли в финалах.
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне французского Шлема вакцинировалась от коронавируса.
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