Лидеры парного мирового рейтинга не сыграют на Roland Garros

Мектич и Павич пострадали от коронавируса

Фото: Mike Lawrence / ATP Tour

Первые ракетки мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич не выступят на Roland Garros, сообщает Кароль Бушар в Twitter.



Deux joueurs de double (même équipe) positifs au Covid-19 à RG. Retirés du tableau et mis à l'isolement. — Carole Bouchard (@carole_bouchard) June 2, 2021

У них был выявлен COVID-19, в настоящее время они находятся в изоляции. Также их дуэт пропал из основной сетки соревнований.

Отметим, что в этом сезоне Мектич и Павич участвовали в 10 турнирах. В шести из них они завоевали титул, а еще два раза играли в финалах.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне французского Шлема вакцинировалась от коронавируса.