Людмила Киченок на отказе соперниц вышла в финал турнира в Ноттингеме

Украинка в паре с Ниномией выступит в финале травяного турнира в Великобритании

Людмила Киченок / Фото: ФТУ

Пара Людмилы Киченок и японки Макото Ниномии вышла в финал турнира серии WTA250 в Ноттингеме, Великобритания.



Украино-японская пара должна была встретиться с дуэтом Донны Векич и Йоханны Конты, но хорватка с британкой отказались от поединка.

В финале третьи сеяные турнира встретятся с победителями встречи Анкита Райна и Юлия Вахачик против Сторм Сандерс и Кэролайн Доулхайд.

Напомним, что во втором раунде соревнования Киченок и Ниномия обыграли американок Кристину Макхейл и Коко Вандевей.