Людмила Киченок победила во втором круге в Ноттингеме

Украинка выступает в паре с Макото Ниномией





Людмила Киченок / Фото: tennisua.org

Во втором круге парного разряда в Ноттингеме украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с японкой Макото Ниномией обыграли американок Кристину Макхейл и Коко Вандевей со счетом 7:5, 7:6.



Матч продлился 97 минут, за которые Киченок и Ниномия подали пять эйсов против одного у соперниц. При этом, украинка и японка допустили лишь три двойные ошибки, тогда как у американок их шесть.

Также Киченок и Наносия реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов, против 2 из 6 у противниц.

В следующем круге Киченок и Ниносия встретятся с победительницами матча Сар Грэй/Эмили Смит – Кэти Бултер/Джоди Беррейдж.

Напомним, ранее в парном разряде Открытого чемпионата Франции Людмила проиграла Надежде.