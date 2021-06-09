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Людмила Киченок победила во втором круге в Ноттингеме

Украинка выступает в паре с Макото Ниномией

Теннис WTA
17:59
Людмила Киченок победила во втором круге в Ноттингеме
Людмила Киченок / Фото: tennisua.org

Во втором круге парного разряда в Ноттингеме украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с японкой Макото Ниномией обыграли американок Кристину Макхейл и Коко Вандевей со счетом 7:5, 7:6.

Матч продлился 97 минут, за которые Киченок и Ниномия подали пять эйсов против одного у соперниц. При этом, украинка и японка допустили лишь три двойные ошибки, тогда как у американок их шесть.

Также Киченок и Наносия реализовали 3 из 8 брейк-пойнтов, против 2 из 6 у противниц.

В следующем круге Киченок и Ниносия встретятся с победительницами матча Сар Грэй/Эмили Смит – Кэти Бултер/Джоди Беррейдж.

Напомним, ранее в парном разряде Открытого чемпионата Франции Людмила проиграла Надежде.

Карен Агабекян
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Людмила Киченок Ноттингем

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