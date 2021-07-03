Людмила Киченок уступила во втором круге парного Wimbledon

Поражение украинки получилось каким-то слишком будничным

Людмила Киченок и Ниномия / Фото: БТУ

Украинская теннисистка Людмила Киченок и представительница Японии Макото Ниномия завершили выступление на Wimbledon, уступив во втором круге четырнадцатым сеянным Эйше Мухаммад/Джессике Пегуле – 4:6, 4:6.

Поражения получилось каким-то уж слишком будничным. В каждом из сетов Киченок и Ниномия уступили по одному гейму на собственной подаче, при этом сами не имели ни одного брейк-поинта.

За 1 час и 14 минут Киченок и Ниномия выполнили 3 подачи навылет, допустили 3 двойные ошибки. Их соперницы отметились 2 эйсами и одной ошибкой при вводе мяча в игру.

Киченок не сумела повторить свой лучший результат на Wimbledon. В 2015-м и 2017-м годах она здесь играла в третьем круге.

Таким образом, среди украинок теперь только сестра Людмилы Надежда продолжает выступление в парном разряде британского Шлема. Ранее с турнира снялась Марта Костюк.