Людмила Киченок на отказе соперниц вышла в финал турнира в Ноттингеме
Людмила Киченок вышла во второй раунд парного турнира WTA250 в Бирмингеме
Украинка в паре японкой Ниномией отправили домой Добровски и Шуай
Людмила Киченок и Макото Ниномия / Фото - btu.org.uaУкраинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией выиграли на старте парного турнира в Бирмингеме (Великобритания).
Украино-японская пара переиграли канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Чжан Шуай со счетом 6:4, 2:6, 10:7.
Матч длился 1 час 21 минуту. Киченок и Ниномия выиграли 6 геймов на своей подаче, совершили 5 двойных ошибок.
В следующем раунде украинка и японка сыграют с француженкой Эликсан Лешемией и представительницей США Ингрид Нил.
Напомним, ранее Киченок и Макото стали победительницами парного турнира в Ноттингеме.
Комментарии 0