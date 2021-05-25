Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»
Первая ракетка Украины Илья Марченко вышел во второй раунд квалификации Roland Garros. 26 мая Марченко сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым. В преддверии матча украинец рассказал о будущем сопернике, а также целях на турнир.
О следующем матче против Андрея Кузнецова
Я видел, что буду играть с ним. В конце он пришел посмотреть мой матч. Его тренирует мой бывший наставник. Мы часто общаемся. Я думаю, что я ни разу у него не выигрывал (0-2 в статистике личных встреч). Вот когда он играет хорошо, то уровень у него достаточно приличный, на грунте он 100% играет лучше, чем я. В первом круге он обыграл Илью Ивашко, он был, наверное, одним из самых сильных игроков в квалификации. Против кого мне бы было лучше играть? Ивашко я обыгрывал, даже когда играл хуже, а Кузнецов меня вообще не боится. Думаю, он выйдет достаточно уверенным на матч. Я уже рад, что выиграл сегодня. Восстановлюсь и посмотрим, что будет дальше.
О целях на турнир
Я для себя никаких задач не ставлю. Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга, но сейчас это часто зависит от каких-то травм. На данный момент я чувствую себя отлично после такого тяжелого матча. Ноги устали, но в целом физически такое впечатление, что я чувствую себя лучше. На сегодня пока ничего не болит. Завтра у меня день отдыха.
Об условиях и протоколе безопасности для игроков
Ситуация, как и в прошлом году, – мы в «пузыре». Но в этом году добавили возможность, что можно один час гулять, делать физические упражнения. Нельзя в это время, когда выходишь, идти есть, на шопинг, но можно хотя бы из отеля выходить. Если честно, я не пользовался еще ни разу, я не гуляющий человек. Восстанавливался, тренировался, ничего такого больше не делал.
Единственное, что у них очереди везде, в этом плане ничего не поменялось с прошлым годом. На завтраке, на обеде, на ужине… Вечером я заказываю еду по доставке Uber Eats. Вчера я взял с запасами на сегодня, потому что утром спустился к завтраку, а там нереальная очередь. Как и в прошлом году, тут разные отели для игроков в квалификации и для игроков в основе.
Также Марченко объяснил, за счет чего смог переломить ход в матче первого круга.