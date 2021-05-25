Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»

Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко вышел во второй раунд квалификации Roland Garros. 26 мая Марченко сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым. В преддверии матча украинец рассказал о будущем сопернике, а также целях на турнир.



О следующем матче против Андрея Кузнецова

О целях на турнир

Об условиях и протоколе безопасности для игроков

Единственное, что у них очереди везде, в этом плане ничего не поменялось с прошлым годом. На завтраке, на обеде, на ужине… Вечером я заказываю еду по доставке Uber Eats. Вчера я взял с запасами на сегодня, потому что утром спустился к завтраку, а там нереальная очередь. Как и в прошлом году, тут разные отели для игроков в квалификации и для игроков в основе.