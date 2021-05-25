Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»

Первая ракетка Украины рассказал о целях на турнир
Теннис Grand Slam
12:22
Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко вышел во второй раунд квалификации Roland Garros. 26 мая Марченко сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым. В преддверии матча украинец рассказал о будущем сопернике, а также целях на турнир.

О следующем матче против Андрея Кузнецова

Я видел, что буду играть с ним. В конце он пришел посмотреть мой матч. Его тренирует мой бывший наставник. Мы часто общаемся. Я думаю, что я ни разу у него не выигрывал (0-2 в статистике личных встреч). Вот когда он играет хорошо, то уровень у него достаточно приличный, на грунте он 100% играет лучше, чем я. В первом круге он обыграл Илью Ивашко, он был, наверное, одним из самых сильных игроков в квалификации. Против кого мне бы было лучше играть? Ивашко я обыгрывал, даже когда играл хуже, а Кузнецов меня вообще не боится. Думаю, он выйдет достаточно уверенным на матч. Я уже рад, что выиграл сегодня. Восстановлюсь и посмотрим, что будет дальше.

О целях на турнир

Я для себя никаких задач не ставлю. Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга, но сейчас это часто зависит от каких-то травм. На данный момент я чувствую себя отлично после такого тяжелого матча. Ноги устали, но в целом физически такое впечатление, что я чувствую себя лучше. На сегодня пока ничего не болит. Завтра у меня день отдыха.

Об условиях и протоколе безопасности для игроков

Ситуация, как и в прошлом году, – мы в «пузыре». Но в этом году добавили возможность, что можно один час гулять, делать физические упражнения. Нельзя в это время, когда выходишь, идти есть, на шопинг, но можно хотя бы из отеля выходить. Если честно, я не пользовался еще ни разу, я не гуляющий человек. Восстанавливался, тренировался, ничего такого больше не делал.

Единственное, что у них очереди везде, в этом плане ничего не поменялось с прошлым годом. На завтраке, на обеде, на ужине… Вечером я заказываю еду по доставке Uber Eats. Вчера я взял с запасами на сегодня, потому что утром спустился к завтраку, а там нереальная очередь. Как и в прошлом году, тут разные отели для игроков в квалификации и для игроков в основе.

Также Марченко объяснил, за счет чего смог переломить ход в матче первого круга.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Марченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Теннис Grand Slam
10:43
Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Тема дня Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Теннис Roland Garros
24 мая 22:33
Марченко поднялся на одну позицию в рейтинге АТР. Джокович продолжает лидировать
Марченко поднялся на одну позицию в рейтинге АТР. Джокович продолжает лидировать
Теннис ATP
24 мая 10:18
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
23 мая 20:49
Марченко уступил в первом круге Challenger в Германии
Марченко уступил в первом круге Challenger в Германии
Теннис ATP
10 мая 16:45
Стаховский поднялся на две строчки в рейтинге АТР. Медведев вновь обошел Надаля
Стаховский поднялся на две строчки в рейтинге АТР. Медведев вновь обошел Надаля
Теннис ATP
10 мая 10:21

Новости: Теннис

Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»
Марченко: «Хотелось бы вернуться в топ-100 рейтинга»
Grand Slam
12:22
Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Марченко: «Я психологически сильнее Шнура, за счет этого и победил»
Grand Slam
10:43
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Roland Garros
09:16
Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Тема дня Марченко в сложном трехчасовом матче пробился во второй круг квалификации Roland Garros
Roland Garros
24 мая 22:33
Катерина Бондаренко: «На ноги меня поставил украинский доктор»
Эксклюзив Катерина Бондаренко: «На ноги меня поставил украинский доктор»
WTA
24 мая 18:15
Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом
Эксклюзив Последний «Гаррос» Стаховского? Превью квалификации Roland Garros-2021 под украинским соусом
Grand Slam
24 мая 14:55
Швентек сделала прививку от COVID-19
Швентек сделала прививку от COVID-19
WTA
24 мая 14:04
Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Бондаренко проиграла в первом круге квалификации Roland Garros
Grand Slam
24 мая 13:23
Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
Стаховский отказывается пользоваться услугами авиакомпании, попавшей в международный скандал в Беларуси
ATP
24 мая 12:48
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
18
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Башир: «Владимир Кличко станет самым возрастным чемпионом мира. Он побьет любого: Джошуа, Фьюри, Уайлдера»
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:41
5
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Все новости

Анонсы

ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Великобритания – Дания. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. США – Казахстан. Видео трансляция
16:15
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Швейцария – Швеция. Видео трансляция
20:15
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
WEB
ЧМ-2021. Финляндия – Норвегия. Видео трансляция
20:15
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Азербайджан U-21. Видео трансляция
26 мая 18:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Видео трансляция
26 мая 22:00
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
26 мая 22:00
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист-1925» – «Черноморец». Видео трансляция
27 мая 18:55
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
WEB
Турнир Валерия Лобановского. Украина U-21 – Узбекистан U-21. Видео трансляция
28 мая 18:00
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Словакия – Украина. Видео трансляция
29 мая 18:55
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Видео трансляция
29 мая 22:00
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Челси». Онлайн трансляция
29 мая 22:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
WEB
TV
Золотая Евролига. Украина – Болгария. Видео трансляция
30 мая 18:55