Марченко обыграл более рейтингового соперника в первом матче на траве в сезоне

Украинец почти за час одолел соперника в Ноттингеме

Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко в матче первого круга грунтового турнира в Ноттингеме, Великобритания, обыграл более рейтингового итальянца Фредерико Гайо (138-й в АТР) со счетом 6:2, 6:3.

Украинец за 1 час и 6 минут противостояния подал навылет 3 раза, допустив 2 двойные ошибки. Гайо оформил также 3 эйса при 5 «двойных».

Отметим, что в начале года украинец со 161-й строчки рейтинга уже обыгрывал этого соперника в полуфинале успешного для него турнира в Биелле.

Ранее Илья высказал свои мысли об окончании грунтового сезона.