Стаховский уступил на старте квалификации первого турнира на травяном покрытии
Марченко обыграл более рейтингового соперника в первом матче на траве в сезоне
Украинец почти за час одолел соперника в Ноттингеме
Илья Марченко / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко в матче первого круга грунтового турнира в Ноттингеме, Великобритания, обыграл более рейтингового итальянца Фредерико Гайо (138-й в АТР) со счетом 6:2, 6:3.
Украинец за 1 час и 6 минут противостояния подал навылет 3 раза, допустив 2 двойные ошибки. Гайо оформил также 3 эйса при 5 «двойных».
Отметим, что в начале года украинец со 161-й строчки рейтинга уже обыгрывал этого соперника в полуфинале успешного для него турнира в Биелле.
Ранее Илья высказал свои мысли об окончании грунтового сезона.
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