Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.
На прошлой неделе Алексей Крутых вышел в дебютный полуфинал турнира серии Challenger, что позволило украинцу подняться более чем на 100 позиций в мировом рейтинге.
Первая ракетка Украины Илья Марченко на турнире серии WTA250 в Мексике не сумел преодолеть рубеж второго раунда, но очков за турнир ему хватило, чтобы выйти на 158-ю строчку рейтинга ATP.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 370
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8030
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7340
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7340
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5488
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
…
158 (161). Илья Марченко (Украина) – 482
228 (229). Сергей Стаховский (Украина) – 305
271 (271). Виталий Сачко (Украина) – 220
371 (372). Владислав Орлов (Украина) – 119
402 (503). Алексей Крутых (Украина) – 105
Напомним, что на Олимпиаде-2020 сестры Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира, а в соревнованиях одиночной сетки первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд.
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