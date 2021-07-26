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Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций

В топ-10 мировой классификации без изменений
Теннис ATP
26 июля 16:21
Марченко поднялся на несколько строчек в рейтинге ATP, Крутых совершил невероятный скачок на 100 позиций
Алексей Крутых / Фото: ФТУ

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.

На прошлой неделе Алексей Крутых вышел в дебютный полуфинал турнира серии Challenger, что позволило украинцу подняться более чем на 100 позиций в мировом рейтинге.

Первая ракетка Украины Илья Марченко на турнире серии WTA250 в Мексике не сумел преодолеть рубеж второго раунда, но очков за турнир ему хватило, чтобы выйти на 158-ю строчку рейтинга ATP.

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 370

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8030

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7340

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7340

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5488

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

158 (161). Илья Марченко (Украина) – 482

228 (229). Сергей Стаховский (Украина) – 305

271 (271). Виталий Сачко (Украина) – 220

371 (372). Владислав Орлов (Украина) – 119

402 (503). Алексей Крутых (Украина) – 105

Напомним, что на Олимпиаде-2020 сестры Надежда и Людмила Киченок вышли в четвертьфинал парного турнира, а в соревнованиях одиночной сетки первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в третий раунд.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Илья Марченко Виталий Сачко Алексей Крутых Сергей Стаховский

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