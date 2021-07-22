Марченко – после поражения от Фрица: «Остается ждать следующих турниров и надеяться на лучшее»

Украинский теннисист уступил во втором круге турнира АТР

Илья Марченко / Фото: БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко прокомментировал поражение от Тейлора Фрица во втором круге турнира АТР-250 в Лос-Кабосе.

За счет чего удалось перетерпеть во втором сете, не имея шансов на приеме?

Не знаю, я боролся. У него были матчболы. Игра была немного в тумане, при такой влажности трудно сильно размышлять во время игры.

Показалось, что, ведя в счете в третьем сете, уровень вашей игры немного падал, появлялось больше невынужденных.

Да, проявил слабость оба раза. Потерял внимание, плохо сыграл. Так нельзя, особенно на таком уровне. За что и поплатился. Усталость была, конечно, но и у него тоже.

Что случилось в конце с двойными?

Вторую здесь подавать трудно. А в концовке, когда сил нет, плюс нервы, то ничего удивительного нет. Но это, конечно, очень неприятные двойные ошибки в такой момент. До этого мне удавалось в такие моменты сыграть очень хорошо. А вот на этот раз получилось так ужасно.

В общем как оцените свое выступление на последних двух турнирах?

Не знаю, вроде играю неплохо. С сеткой в ​​Ньюпорте не повезло, но шансы были. Здесь не знаю, как Фритц выступит, но есть ощущение, что хорошо. Эти оба матча могли кардинально все изменить в плане результата и перспективы в этих турнирах. Но я их проиграл. Поэтому остается ждать следующих турниров и надеяться на лучшее.

Напомним, в обновленном рейтинге АТР Марченко утратил пять позиций.

Во время матча Марченко на корт выбежал заяц. Это не первый случай появления животных на корте – иногда все заканчивалось трагично.