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Марченко потерял 5 позиций, в топ-10 ATP без изменений

Сачко пропустил прошлую неделю
Теннис ATP
11:07
Марченко потерял 5 позиций, в топ-10 ATP без изменений
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.

На прошедшей неделе первая ракетка Украины Илья Марченко уступил на старте турнира в США бывшему игроку топ-5 ATP, второй теннисист страны Сергей Стаховский не сумел преодолеть второй круг Challenger в Казахстане, а Виталий Сачко вообще пропустил почти всю неделю. Вероятно, из-за повреждения

Обновленный рейтинг ATP

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 370

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8030

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7340

6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7340

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 5488

9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215

10 (12). Денис Шаповалов (Канада) – 3625

161 (156). Илья Марченко (Украина) – 470

229 (226). Сергей Стаховский (Украина) – 305

271 (269). Виталий Сачко (Украина) – 220

Олег Шумейко-младший
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Теги

Виталий Сачко Сергей Стаховский Илья Марченко Новак Джокович

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