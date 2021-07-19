Марченко потерял 5 позиций, в топ-10 ATP без изменений
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.
На прошедшей неделе первая ракетка Украины Илья Марченко уступил на старте турнира в США бывшему игроку топ-5 ATP, второй теннисист страны Сергей Стаховский не сумел преодолеть второй круг Challenger в Казахстане, а Виталий Сачко вообще пропустил почти всю неделю. Вероятно, из-за повреждения.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 113
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 370
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 8270
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8030
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7340
6 (6). Доминик Тим (Австрия) – 7340
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) – 5488
9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (12). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
…
161 (156). Илья Марченко (Украина) – 470
229 (226). Сергей Стаховский (Украина) – 305
271 (269). Виталий Сачко (Украина) – 220
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