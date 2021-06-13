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Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне

Украинцу для победы в квалификации потребовалось два сета

Теннис ATP
19:35
Марченко пробился в основную сетку турнира в Лондоне
Илья Марченко / Фото: btu.org.ua

В финале квалификации турнира в Лондоне украинский теннисист Илья Марченко (АТР 161) победил Джеймса Уорда (АТР 329) со счетом 6:4, 7:6.

Матч продлился 106 минут, в течение которых украинец подал пять эйсов против четырех у соперника. При этом, Илья допустил шесть двойных ошибок, тогда как у оппонента было четыре.

Также Марченко реализовал пять из девяти брейк-пойнтов против четырех из десяти у оппонента.

В первом круге основной сетки турнира украинец сыграет против 39-летнего испанца Фелисиано Лопеса (АТР 62).

Напомним, ранее Марченко зачехлил ракетку на челленджере в Ноттингеме.

Карен Агабекян
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Теги

Илья Марченко Лондон (ATP)

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