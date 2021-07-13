Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона

Илье не удалось добиться успеха в Ньюпорте

Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко зачехлил ракетку после первого круга основы турнира серии АТР 250 в Ньюпорте, США. Украинец проиграл Кевину Андерсону со счетом 5:7, 3:6.

Матч на последнем травяном турнире сезона продлился 1 час и 33 минуты. Андерсон подал навылет 13 раз против 5 эйсов у Марченко. 33-летний Илья допустил 4 двойные ошибки, а представитель ЮАР ошибся на подаче 1 раз.

Теннисисты встречались на корте в 4-й раз – Илье пока ни разу с 2010 года не удалось обыграть Кевина.

113-я ракетка мира из ЮАР проиграл на Wimbledon будущему чемпиону – Новаку Джоковичу.