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Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
Илье не удалось добиться успеха в Ньюпорте
Илья Марченко / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко зачехлил ракетку после первого круга основы турнира серии АТР 250 в Ньюпорте, США. Украинец проиграл Кевину Андерсону со счетом 5:7, 3:6.
Матч на последнем травяном турнире сезона продлился 1 час и 33 минуты. Андерсон подал навылет 13 раз против 5 эйсов у Марченко. 33-летний Илья допустил 4 двойные ошибки, а представитель ЮАР ошибся на подаче 1 раз.
Теннисисты встречались на корте в 4-й раз – Илье пока ни разу с 2010 года не удалось обыграть Кевина.
113-я ракетка мира из ЮАР проиграл на Wimbledon будущему чемпиону – Новаку Джоковичу.
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