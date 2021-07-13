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Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона

Илье не удалось добиться успеха в Ньюпорте
Теннис ATP
10:45
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко зачехлил ракетку после первого круга основы турнира серии АТР 250 в Ньюпорте, США. Украинец проиграл Кевину Андерсону со счетом 5:7, 3:6.

Матч на последнем травяном турнире сезона продлился 1 час и 33 минуты. Андерсон подал навылет 13 раз против 5 эйсов у Марченко. 33-летний Илья допустил 4 двойные ошибки, а представитель ЮАР ошибся на подаче 1 раз.

Теннисисты встречались на корте в 4-й раз – Илье пока ни разу с 2010 года не удалось обыграть Кевина.

113-я ракетка мира из ЮАР проиграл на Wimbledon будущему чемпиону – Новаку Джоковичу.

Антон Кривенко
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Илья Марченко

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