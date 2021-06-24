Марченко прекращает борьбу в квалификации Wimbledon
Марченко снялся с первого хардового турнира сезона
В Порту сыграет Сергей Стаховский
Илья Марченко / фото - БТУ
Первая ракетка Украины Илья Марченко снялся с турнира серии ATP Challenger в Порту, Португалия. Это единственный «челленджер» на хардовом покрытии, который проводится во время первой недели Wimbledon.
Марченко ранее покинул квалификацию Wimbledon во втором круге.
Отметим, что в основную сетку турнира в Порту на отказе француза Максиме Кресси попал Сергей Стаховский. Сергей также покинул отборочный турнир лондонского Шлема после второго матча.
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