Марченко снялся с первого хардового турнира сезона

В Порту сыграет Сергей Стаховский

Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко снялся с турнира серии ATP Challenger в Порту, Португалия. Это единственный «челленджер» на хардовом покрытии, который проводится во время первой недели Wimbledon.

Марченко ранее покинул квалификацию Wimbledon во втором круге.

Отметим, что в основную сетку турнира в Порту на отказе француза Максиме Кресси попал Сергей Стаховский. Сергей также покинул отборочный турнир лондонского Шлема после второго матча.