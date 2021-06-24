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Марченко снялся с первого хардового турнира сезона

В Порту сыграет Сергей Стаховский
Теннис ATP
14:15
Марченко снялся с первого хардового турнира сезона
Илья Марченко / фото - БТУ

Первая ракетка Украины Илья Марченко снялся с турнира серии ATP Challenger в Порту, Португалия. Это единственный «челленджер» на хардовом покрытии, который проводится во время первой недели Wimbledon.

Марченко ранее покинул квалификацию Wimbledon во втором круге.

Отметим, что в основную сетку турнира в Порту на отказе француза Максиме Кресси попал Сергей Стаховский. Сергей также покинул отборочный турнир лондонского Шлема после второго матча.

Антон Кривенко
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Илья Марченко Сергей Стаховский

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